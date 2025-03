José María García: "Si la afición del Mallorca se queja tiene toda la razón, la Kings League ni me gusta, ni me convence ni me atrae"

José María García está pendiente de la copa de España y especialmente de la eliminatoria entre el Inter Movistar y el Illes Balears Palma Futsal. El periodista ha valorado en Onda Cero Mallorca la semifinal que se disputará mañana en Murcia. "Veo una eliminatoria igualada como todas. Hoy cualquiera, no lo digo por el Palma, te puede pintar la cara. Que el Palma no haya ganado en España demuestra la fortaleza del fútbol sala español"

No le gusta la Kings League

García ha repasado la actualidad del Real Mallorca sin pasar por alto el partido que disputará Maffeo en la Kings League tras reconocer el futbolista del Real Mallorca que la propuesta salió del propio club. "Si la afición se queja tiene toda la razón del mundo. Este invento del señorito Pique ni me gusta, ni me convence ni me atrae, a mi al margen de no gustare prefiero que el movimiento de los veteranos tiene que ser ayudado pero nada fuera de sus cabales"