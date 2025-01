Jordi Horrach: Quiero condenar el acoso y la falta de respeto a la afición del Mallorca"

Jordi Horrach criticó a la federación española de fútbol por la falta de seguridad y respeto a la afición del Mallorca en la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. El presidente de la federación balear de fútbol en Radioestadio de Onda Cero no quiso pasar por alto los lamentables incidentes. "Como presidente de la federación balear de fútbol quiero condenar de forma muy enérgica lo ocurrido en el partido de Yeda entre el Real Madrid y el Real Mallorca entre aficionados que acosaron y agredieron a aficionados del Real Mallorca. Creo que es conveniente revisar todo tipo de protocolos y cualquier partido que organice la federación española de fútbol debe garantizar de forma absoluta toda la seguridad en el estadio. Condenamos todo lo sucedido y que la federación española tome nota y evalúe muy bien las consecuencias que puede tener este tipo de encuentros en este tipo de ciudades donde no podemos o no hemos sabido garantizar la seguridad en el estadio".

Subvenciones a los clubes de Baleares

Jordi Horrach tiene previsto aprobar en la próxima asamblea extraordinaria una subvención a los clubes de 700.000 euros. "Vamos a seguir trabajando para que los clubes se sientan apoyados y entregaremos subvenciones por valor de 700.000 euros el próximo 8 de febrero en una asamblea extraordinaria".

Acabar con la violencia

Horrach sigue insistiendo en trabajar para acabar con la violencia en cada uno de los partidos que se disputen. Aumentar la presencia de fuerzas de la seguridad es uno de los pasos que quiere conseguir en una reunión que mantendrá con los alcaldes de los dferentes municipios. "Hace un año y medio atrás no se cerraban instalaciones".