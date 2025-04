Joan Toni Ramonell: "La ley es clara y en los recintos deportivos no puede venderse alcohol"

El director general de deportes del Govern Balear, Joan Toni Ramonell, ha sido contundente con la venta de alcohol en los recintos deportivos tras la información del diario Última Hora desvelando que la Guardia Civil denunció la venta de bebidas en Sa Plana de Andratx. "Soy un aficionado al fútbol y en este aspecto hay que trabajar. Me sabe mal el caso del Andratx porque tendrá que asumir las consecuencias, no es un caso que hagan solo hagan ellos pero la ley es clara. En los recintos deportivos no puede venderse alcohol porque nos quejamos de los episodios violentos y creo que un poco relacionado está".

Contundente con la ley

Ramonell no dará su brazo a torcer sobre la venta de alcohol en los recintos deportivos y en declaraciones a Onda Cero ha sido contundente con la ley. " Hay que respetar la ley, ser contundentes y no podemos permitir que se venda alcohol el año 2025. Las leyes que no están bien soy partidario de cambiarlas pero soy un defensor que en las instalaciones deportivas no se pueden vender alcohol".