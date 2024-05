Fausto Oviedo: "Me ha llegado que la federación balear de fútbol ha incrementado en 400.000 mil euros los gastos salariales"

Fausto Oviedo sigue trabajando para presidir la federación balear de fútbol. El candidato anuncia en Onda Cero que los clubes han reclamado las cuentas sin éxito. "Los asambleistas no tienen un solo dato económico desde diciembre de 2022. Fuentes que he podido consultar y que no puedo acreditar que sea así, Sansó tiene un salario en torno a 125.000 euros y Horrach sesenta y pico mil, y otras contrataciones como prensa y festejos. Me ha llegado que la federación balear de fútbol ha incrementado los gastos en 400.000 mil euros en gastos salariales".

Proceso de Inhabilitación

Oviedo sigue pendiente del proceso de inhabilitación solicitado a los responsables de la federación balear de fútbol. "No tenemos ninguna información porque el tribunal de deportes tiene tres meses para resolver o no resolver, se presentó el dos de abril, si no se resuelve hay que continuar por otra vía".

Confianza en los clubes

Fausto Oviedo mantiene la plena confianza en los clubes de cara a las próximas elecciones a la federación balear de fútbol. "Trabajo en el peor escenario y voy a hablar con los clubes. Está en juego la soberanía asamblearia. Empieza la carrera y estamos muy optimistas"