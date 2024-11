Curuné:"La Federación Balear debe pronunciarse"

Toni Curuné ha sido contundente a la hora de desmentir las acusaciones del delegado del Andratx, Diego Gonzalvo. El presidente de la Penya Independiente y vicepresidente de la federación Balear de fútbol ha puesto su cargo a disposición de la federación Balear. "Para empezar hay un árbitro hay un acta y no se refleja en ningún momento una agresión por mi parte. Hay un video donde se ve mi actitud pacifica con la intención de poner orden. Lo que dice este señor es totalmente falso sin prueba alguna"

Espera la decisión de la federación

Toni Curuné para no perjudicar a la federación Balear de fútbol ha puesto su cargo a disposición del presidente, Jordi Horrach. "He puesto en manos de la federación y que sea la federación la que se pronuncie. Soy una persona que no vivo de la federación. Lucharé hasta el final para acreditar las cosas que dice esta persona no son reales"