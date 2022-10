Contestí: "Esta gente no conoce la idiosincrasia de Mallorca, que no den lecciones"

Miguel Contestí lamenta que el Real Mallorca esté en manos de gente que " no conoce la ideosincrasia de Mallorca ". El expresidente del Real Mallorca fue el último presidente ante de que los clubes se transformasen en sociedades anónimas. A sus 89 años sigue muy pendiente del equipo y espera que consiga la permanencia en primera división. En declaraciones a Onda Cero ha desvelado que le han quitado el parking que tenía en el estadio de Son Moix. " Estoy bien pero no como antes por las operaciones que he sufrido. Cuando ves la gente que está en el fútbol que son presidentes no tienen la pasión o las ganas que teníamos antes por unos colores. Ahora juegan cada dos días y lo hacen por dinero. Tenía un pase para entrar el coche y ahora ni eso. El otro día me llamó Miguella y cuando se lo conté me dijo que no me hiciese mala sangre. Serán muy educados en su casa pero no conocen la idiosincrasia del mallorquín en absoluto. Nosotros queremos mucho lo nuestro y respetamos a la gente que viene, pero lecciones pocas ".

Aguirre

Contestí sigue muy pendiente del equipo y aunque el fútbol que lleva a cabo no le convence no ha dudado en destacar la labor de Javier Aguirre al frente del equipo. " El Mallorca tiene la suerte de tener un entrenador de edad que es un buen entrenador. Al Mallorca es muy difícil hacerle un gol, saben a lo que juegan aunque a mi no me gusta pero no pasará problemas para estar por la mitad de la clasificación. El Mallorca tiene un buen equipo y un buen entrenador "

Miguel Contestí fue el presidente del Mallorca entre 1978 y 1992. Los inicios fueron complicados desde el punto de vista económico por la deuda acumulada y deportiva por encontrarse en tercera división. En su primera temporada consiguió ascender al equipo a segunda y en la 82-83 a primera división.