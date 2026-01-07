Primera división

Raíllo enciende las alarmas en el Mallorca

El central abandona el entrenamiento con un fuerte dolor en la clavícula

Paco Muñoz

Palma |

Fútbol
El año 2026 no ha empezado bien para el Mallorca. Antonio Raíllo ha abandonado el entrenamiento de esta mañana tras sufrir una caída que le ha provocado un fuerte dolor en la zona de la clavícula. El central, pieza clave para Arrasate, ha visitado el hospital para someterse a pruebas y conocer el estado de su lesión podría obligarle a descansar de tres a cuatro semanas.

Kumbulla

Jagoba Arrasate dará entrada a Kumbulla si se confirma que Raíllo no puede jugar en próximo domingo en Vallecas ante el Rayo Vallecano. El central cedido por la Roma ha perdido protagonismo tras la eliminación de los isleños en la copa del Rey. La dirección deportiva no descarta acudir al mercado de invierno para firmar un central en función del periodo de recuperación de Raíllo. La derrota ante el Girona y la lesión de Raíllo han enciendido las luces de alarma en el estadio de Son Moix.

