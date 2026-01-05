Dani Rodríguez cerca de fichar por el Getafe

Dani Rodríguez se convertirá en nuevo jugador del Getafe si la Liga aprueba el límite salarial del conjunto azulón en una reunión que tendrá lugar el próximo miércoles.. El centrocampista gallego tiene cerrado el acuerdo hasta final de temporada tal y como avanzó RadioEstadio de Onda Cero en la jornada de ayer.

Dani Rodríguez deja el Real Mallorca para iniciar un nuevo reto profesional después de comprobar que Jagoba Arrasate no ha tenido la intención de darle la oportunidad de volver a jugar. El futbolista de 37 años fue sancionado durante 10 días de empleo y sueldo el pasado mes de septiembre por sus comentarios en las redes sociales señalando al técnico tras el partido disputado en el Santiago Bernabéu. Dani asumió el error y después de la sanción ha entrenado con la máxima profesionalidad para recuperar la confianza del entrenador. Sin embargo, Arrasate no le dio la oportunidad de volver a formar parte de una convocatoria y el pasado 18 de diciembre acordó con el club la rescisión de contrato.

Ha tenido varios equipos interesados

Dani Rodríguez ha contado con muchas propuestas para seguir su camino profesional tras rescindir su contrato con el Real Mallorca. El centrocampista de Betanzos deja el club muy decepcionado con los responsables de la entidad y con el propio entrenador por no tener en cuenta su compromiso desde que llegó al club hace siete años. Durante su etapa ha sido un futbolista que ha dado ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. El Real Mallorca está atravesando un momento muy complicado tras ser eliminado de la copa del Rey en La Coruña y estar a dos puntos del descenso tras la derrota ante el Girona

Titular con todos los entrenadores

Dani Rodríguez ha sido un jugador clave en el Real Mallorca con cada uno de los entrenadores que han pasado por el Real Mallorca en 2018. Vicente Moreno, Luis García Plaza, Javier Aguirre y Jagoba Arrasate, la pasada temporada, no dudaron a la hora de contar con el centrocampista gallego que siempre se ha caracterizado por su trabajo, asistencias y goles con los diferentes entrenadores. El club decidió retirarle la capitanía el pasado mes de septiembre aunque ha seguido contando con el respeto de la plantilla.