Contestí. "Me han quitado la entrada que tenía para el coche"

Miguel Contestí lamentó en 2022 que el Real Mallorca estuviese en manos de gente que "no conoce la ideosincrasia de Mallorca". En Onda Cero desveló que le habían quitado el parking que tenía en el estadio de Son Moix. " Estoy bien pero no como antes por las operaciones que he sufrido. Cuando ves la gente que está en el fútbol que son presidentes no tienen la pasión o las ganas que teníamos antes por unos colores. Ahora juegan cada dos días y lo hacen por dinero. Tenía un pase para entrar el coche y ahora ni eso. El otro día me llamó Miguella y cuando se lo conté me dijo que no me hiciese mala sangre. Serán muy educados en su casa pero no conocen la idiosincrasia del mallorquín en absoluto. Nosotros queremos mucho lo nuestro y respetamos a la gente que viene, pero lecciones pocas ".

Funeral el Viernes

El funeral en memoria de Miquel Contestí tendrá lugar el próximo viernes a las ocho de la tarde en la iglesia de S´Arenal de Llucmajor. La afición del Real Mallorca ha mostrado su indignación con los responsables del club a través de las redes sociales y el Moviment Mallorqunista lanzó un comunicado muy duro señalando la figura de Alfonso Díaz. Miguel Constetí fue presidente durante 13 años desde 1978 consiguiendo tres ascensos a primera división y la clasificando al equipo para su primera final de la copa del Rey.