Marga Prohens: "No es una buena noticia tanta protesta contra el turismo"

La saturación turística y la inversión en infraestructuras son dos de los temas clave que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha abordado en Onda Cero Illes Balears en la que ha sido la primera entrevista de balance del primer año de mandato concedida a una emisora de radio. Prohens ha defendido la contención económica frente al decrecimiento, destacando la necesidad de contar con datos precisos, y ha propuesto una vía de comunicación ciudadana para abordar las protestas contra el turismo. Asimismo, ha reafirmado su compromiso con la neutralidad política y ha rechazado la oferta del PSIB para destituir al presidente del Parlament.

Futuro del turismo

En pleno debate sobre el futuro del turismo en Baleares, la lider del ejecutivo autonómico ha evitado utilizar la palabra decrecimiento "porque ninguna economía lo hace". En su lugar, ha preferido hablar de contención porque "están en juego centenares de miles de puestos de trabajo en Baleares".

Con respecto a las protestas y concentraciones que han tenido lugar en las islas en contra de la saturación, Prohens ha señalado que "en los últimos ocho años se han autorizado más de 115.000 plazas turísticas", además del crecimiento de la oferta ilegal. "Entiendo el malestar y les ofrezco una vía de comunicación", aunque ha rechazado la utilización partidista de ese movimiento social. Por ello, ha emplazado a canalizar cualquier propuesta en la web de participación ciudadana "Les illes que t'estimes #TuTries".

A pesar de todo, ha reconocido que "ahora no es el momento de las propuestas" sino de medir los flujos y no hacer caso de las especulaciones "porque se necesitan datos para adoptar las medidas más adecuadas" en el marco del pacto social y político por la sostenibilidad de las islas, cuyas mesas de trabajo se empezarán a reunir en el mes de julio.

En Onda Cero Illes Balears, la presidenta del Govern ha incidido en que la saturación se produce en puntos y momentos muy determinados, por lo que ha pedido dejar de lado las percepciones y ha hablado de la necesidad de actualizar los datos, porque "los turistas serán bienvenidos". En este sentido, ha reconoce que le preocupa la percepción que las protestas puedan tener en los principales mercados emisores de viajeros. "No es una buena noticia, todos somos turistas". Y ha añadido que "hablar de límites es la manera de defender el turismo y el bienestar de los residentes". "Yo reivindico con orgullo ser una comunidad turística", ha sentenciado en esta materia.

Gabriel Le Senne

Sobre la posible pérdida de apoyos en el Parlament que dejarían al PP en minoría, Prohens ha asegurado a Onda Cero Illes Balears que no contempla que nadie incumpla los acuerdos firmados. A pesar de la situación interna que sufre el grupo parlamentario Vox "hemos cumplido el 50% del pacto" y con respecto a la crisis política en el Consell de Formentera, asegura que esta situación "no ha afectado a la mayoría parlamentaria y contamos con el apoyo del diputado de la coalición Sa Unió, Llorenç Córdoba".

Además, la también presidenta del Partido Popular de Balears ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política en la cámara autonómica. "Me siento incómoda con los gestos amenazantes por parte de dos miembros de la mesa del Parlament -en alusión a Mercedes Garrido y Pilar Costa-. Me siento incómoda con el tono que han adquirido los debates y con los ataques personales".

Prohens ha confirmado en el programa Illes Balears en la Onda que ha rechazado la oferta de la secretaria general de los socialistas de las islas, Francina Armengol, para destituir al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tras romper una fotografía de víctimas del franquismo. "No es que rechace los votos del PSOE para nombrar a un presidente del PP, es que no me los creo". Y sostiene que "es una cortina de humo tras aparecer el nombre de Armengol en unas notas de Koldo sobre Air Nostrum". Algo que ha definido como "una maniobra de tacticismo político". De esta forma, el PP no apoyará la petición de remoción de Le Senne que defienden los grupos de la oposición.

Infraestructuras

Por otro lado, la presidenta del Govern ha destacado que la comunidad debe invertir en infraestructuras, "algo que no se ha hecho en las dos últimas legislaturas a pesar del crecimiento de los residentes y visitantes". Ha reconocido que la actual red de tren y metro en la isla de Mallorca no resulta suficiente y que "pronto" se dará a conocer un ambicioso plan que estará dotado con un proyecto, presupuesto y calendario de ejecución en este aspecto. Además, ha señalado que en "Baleares no dispone de un buen transporte público como para dejar el coche en casa".

En último lugar, Prohens ha reconocido que el momento más duro de este primer año de mandato ha sido la tragedia del restaurante Medusa Beach Club en la Playa de Palma, mientras que los mejores momentos han sido la cobertura del servicio de oncología del hospital Can Misses y la aprobación de una prestación de 1.000 euros mensuales para las personas con un diagnóstico de ELA.