Abel Matutes Juan: “Un empresario no se jubila nunca”

El exministro, excomisario europeo, empresario y exalcalde de Ibiza, Abel Matutes Juan, recibirá el jueves 23 de abril a las 19.00 horas el Premio de Honor en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 en el Teatro Pereyra y por ello, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para repasar su amplia trayectoria y su vínculo con la isla a lo largo de todos estos años.

En este sentido, Abel Matutes Juan, considerado como una de las figuras más influyentes de la historia reciente de Ibiza debido, entre otras cosas a la gran cantidad de cargos que ha desempeñado —ministro de Asuntos Exteriores, senador, diputado en España y Europa, comisario europeo o empresario hotelero—, ha asegurado que guarda un recuerdo "muy afectuoso" a su etapa como alcalde de la capital de la isla aunque fuera poco tiempo "porque Ibiza siempre ha sido mi patria chica".

Además, ha explicado que a pesar de su amplia experiencia "el apoyo de los ibicencos ha sido lo más importante que he tenido en mi vida política" y como voz tremendamente autorizada que es, también ha reflexionado sobre la evolución de la isla, marcada por el crecimiento turístico, los retos de vivienda y la presión demográfica, asegurando que "al final todos somos un poco víctimas de nuestros propios éxitos y aunque Ibiza ha sabido proyectarse al mundo gracias al carácter de sus habitantes, tenemos que ser conscientes de que la isla debe cuidarse porque la sociedad actual vive demasiado pendiente de lo inmediato".

Agustín Prades y Manu Gon junto a Abel Matutes Juan durante la entrevista | Redacción

Al mismo tiempo, Matutes Juan también ha dado su visión del liderazgo, la empresa y la vida asegurando con una sonrisa que nunca ha dejado de trabajar, que no concibe la jubilación en el sentido tradicional ya que "un empresario no se jubila nunca" y que toda su trayectoria se ha guiado por principios que considera esenciales —"Dios, la familia, la libertad y los amigos".

Por último, el Premio de Honor 2026 ha asegurado que "más que dar consejos prefiero dar ejemplo" y sobre el legado que deja, ha evitado atribuirse méritos asegurando que corresponde a otros valorar su contribución "porque he intentado actuar siempre con dignidad, he tenido mucha suerte y he sabido adaptarme a los cambios para superar dificultades, como siempre han hecho los ibicencos que siempre confían en su carácter y en su fortaleza".

Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 se entregan el jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza y cuentan con la colaboración institucional del Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de las Pitiusas, y con patrocinadores globales a Trablisa, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y Bodegas Can Rich y para cada categoría con Banca March, EBE Promociones, Intermobel, KGM Concesionario Oficial en Ibiza, Porcelanosa Ibiza, Intersport Holidays, Vibra Hotels, Obramat, Dipesa Group, Ocio de Ibiza y Trasmapi