Pedro Fiol: "La conexión directa de Ibiza con Nueva York es una reivindicación histórica que estoy seguro que va a funcionar muy bien"

Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), ha analizado en Onda Cero el impacto que tendrá para el sector del turismo y para los residentes la puesta en marcha de vuelos directos entre Ibiza y Nueva York a partir del 31 de mayo de 2027 con cuatro frecuencias semanales.

En este sentido, Fiol ha asegurado que se trata de "una reivindicación histórica" y al mismo tiempo ha mostrado su confianza en la respuesta del mercado será muy positiva, afectando en dos direcciones, "ya que por un lado facilitará los viajes de los residentes de Ibiza hacia Estados Unidos y, por otro, permitirá atraer a un visitante norteamericano con mayor capacidad de gasto".

No en vano, según el presidente de Aviba, "este mercado busca sol y playa, pero también muestra especial interés por la parte patrimonial y cultural, la gastronomía, la identidad local y el deporte al aire libre, teniendo un poder adquisitivo mayor al que tienen otros turistas que llegan desde otros destinos".

Al mismo tiempo, Fiol también ha puesto en valor el que la ruta se opere un Airbus A321XLR, "un avión de pasillo único más eficiente que los grandes modelos tradicionalmente utilizados en vuelos transatlánticos" y es que, según sus palabras, "este tipo de aeronaves están cambiando las reglas del juego porque permiten a las compañías asumir menos riesgo y abrir conexiones de largo radio desde destinos como Ibiza que hasta hace pocos años parecían difíciles de imaginar".

Por último, el presidente de Aviba ha dejado claro que "ahora el reto ahora será consolidar la conexión más allá de su primera temporada" aunque se ha mostrado convencido de que Nueva York "puede funcionar además como puerta de entrada a otros destinos estadounidenses" y de que, "si aumenta también la demanda de los residentes ibicencos, la compañía podría ampliar progresivamente la operativa pudiendo, no solo repetirse cada verano sino extenderse en el futuro a otros meses del año".