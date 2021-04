Ningún nuevo positivo por coronavirus en las Pitiusas en la última jornada

El Laboratorio de Microbiología del Área de Salud de Ibiza y Formentera no ha detectado ningún nuevo contagio en las últimas horas, algo que no pasaba desde el 22 de marzo, aunque ese día fue domingo y sólo se determinan las pruebas urgentes. Hay que remontarse al día 5 de marzo, hace ya un un mes y medio, para encontrar un día laborable como el de este miércoles en el que no se produjeran nuevos contagios.

Antes, el 19 de octubre, el 28 de septiembre o más atrás el 14 de septiembre tampoco se registraron contagios, aunque en todos ellos únicamente se procesaron las pruebas urgentes al ser domingo. A ello hay que sumar que los médicos han dado en la última jornada 8 altas, 4 en pacientes hospitalizados y 4 en pacientes leves de Formentera.

De esta manera, la cifra de activos desciende en ocho casos, hasta los 110, 104 en Ibiza y 6 en Formentera. Baja también el número de personas hospitalizadas hasta las 12, 8 en planta y 4 en UCI, éstas últimas sin la enfermedad activa y por tanto, sin necesidad de aislamiento.

En seguimiento domiciliario por parte de los equipos de Atención Primaria hay 98 personas, 92 en Ibiza y 6 en Formentera, por su estado leve o asintomático. Por último, hay dos profesionales en vigilancia activa, ninguno positivo