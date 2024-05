Héctor Martínez: "La Mitja Marató de Formentera es un referente internacional por su mezcla de deporte, cultura y sostenibilidad"

En el segundo Formentera al Día del mes de mayo la protagonista ha sido la decimoquinta edición de la Mitja Marató que se celebra este sábado por la tarde junto a 8K Sant Ferrán-La Savina con la presencia de más de 3.000 corredores que no han querido perderse una prueba que, según ha explicado el conseller de Deportes Hugo Martínez, "se ha convertido en un referente en circuito nacional e internacional" gracias a su mezcla de deporte, medio ambiente, sostenibilidad y este año música con un concierto el viernes de Efecto Mariposa y el sábado de Dj Pharma .

Hugo Martínez, conseller de Deportes del Consell de Formentera | Redacción

Además, se ha recordado los cortes de tráfico que se producirán debido a la prueba y que serán

La Avenida de la Mola desde el restaurante Can Blaiet hasta el faro de la Mola desde las 15.30 a las 18.30 horas

La carretera que lleva desde Es Caló de Sant Agustí hasta el Pilar de la Mola desde las 16.30 a las 19.30 horas

La carretera de Sant Ferrán hasta Es Caló de Sant Agustí desde las 17.00 a las 19.30 horas

La carretera de Es Pujols hasta Sant Ferrán desde las 17.00 a las 20.00 horas

La carretera de la Sabina hasta Sant Ferran, por Es Pujols, desde las 18.00 a las 20.45 horas.

También hemos abordado los 10 trabajadores que han tomado posesión esta semana de su plaza de funcionario en el Consell de Formentera y los 4 nuevos agentes de Policía Local que llegarán en prácticas; los premios del XXI Concurso de Fotografía Beni Trutmann en la que han participado 33 personas que presentaron 87 imágenes y distintos tipos de agenda para estos próximos días como la nueva sesión de la Xerrada per a families y docents que impartirá la pedagoga y directora del CEPCA de Eivissa Belén Alvite, la exposición Magic conection de Sunny & Bre en el Centro Antoni Tur Gabrielet; el cuentacuentos infantil Kalopsia, un planeta no tan diferente de Anakrónica teatro o la charla incluida en el ciclo La UOM a Formentera – Universitat Oberta per a majors que impartirá Enrique Villalonga sobre el cine que se ha rodado en Ibiza y Formentera.

Y finalmente, hemos analizado con el entrenador de la SD Formentera Maikel Romero el choque a doble partido del equipo rojinegro frente al Izarra para conservar un puesto en la Segunda RFEF.