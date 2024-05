Carlos Rizo: “Es imposible seguir trabajando aquí porque en Canarias el plus de insularidad es de 350 euros y en Baleares solo de 10”

Carlos Rizo, portavoz en Ibiza del sindicato independiente de la educación pública ANPE ha estado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para seguir denunciando la situación que viven los docentes en las Pitiusas junto al resto de funcionarios de la administración pública.

Una situación límite que llevó a los trabajadores a concentrarse el pasado viernes en la ciudad de Ibiza al amparo de la plataforma UNISEP que también componen los sindicatos SIMEBAL, SATSE, CSIF, USAE, JUPOL y JUCIL. Y es que según Rizo, “es imposible continuar trabajando en las Pitiusas ya que el plus de insularidad en las islas no capitalinas de Canarias y que no son Gran Canaria o Tenerife es de 350 euros mientras que en Baleares es de apenas 10 euros”.

Algo que es consecuencia, según el portavoz de ANPE, “a que el complemento económico en Baleares no se ha actualizado desde 2007 por causas que desconocemos mientras que el nivel económico de la vida no ha parado de crecer, con un gran aumento demográfico y unos precios en la vivienda totalmente disparados”. Además, él como otros muchos compañeros suyos tiene que dejar su vivienda el 30 de junio para volver el 30 de septiembre.

Por ello, Rizo, alicantino y profesor de Secundaria, tiene muy claro que “nunca” podrá comprarse un piso en Ibiza y que por ello no se ve “haciendo planes a corto y largo plazo con una familia”. Y lo peor es que como ha denunciado en Onda Cero no es el único porque según estimaciones de ANPE más de la mitad de los docentes que trabajan en las Pitiusas “quiere salir de aquí lo antes posible”.

Ante ello, desde el sindicato de docentes no solo piden que se mejore y autorice el plus de insularidad “para evitar la fuga constantes de funcionarios de todo tipo” sino que también “haya mejora en el sistema de puntuación y que no vale dinero”. Unas medidas que para Rizo pasan “por la predisposición urgente de la clase política y la coordinación de las administraciones”.