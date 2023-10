Nace Eivissa Classica, un festival "para dar apoyo y oportunidades a los músicos que estudiaron en Ibiza"

Distintos espacios de la ciudad de Ibiza acogerán desde el próximo 24 de octubre hasta el 5 de diciembre el Festival Eivissa Classica que incluye conciertos gratuitos y distintas actividades en centros escolares.

El coordinador del encuentro junto al Ayuntamiento de Ibiza, el promotor y músico Carlos Vesperinas, ha confirmado que las actuaciones tendrán lugar en el Espai Cultural Can Ventosa, la sala Capitular y el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa en la zona de Dalt Vila con el objetivo "de dar apoyo y oportunidades a los jóvenes músicos de la isla que se han formado es el Conservatorio y en escuelas y que ahora a Ibiza con una carrera consolidada".

Programa de conciertos

Así, los conciertos comenzarán el viernes 27 de octubre a las 18.00 horas en el Espai Cultural Can Ventosa con un espectáculo para los más pequeños de la familia en el que el violinista Isaac Pérez, el viola Gabriel López, la violonchelista Mónica Marí, el contrabajo Salvatore Licitra, el trompa Irlim Pulgarin, el fagotista Daniel Martínez, la clarinetista Verónica Rambla y la cantante Isabel Albadalejo interpretarán el Septiminio en mi bemol Op. 20 de Ludwig Van Beethoven bajo el nombre Érase otra vez….

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa, Carmen Domínguez, y el promotor y músico Carlos Vesperinas han presentado este jueves la primera edición del Festival Eivissa Clàssica | Redacción

El segundo concierto lleva por nombre Very Well, Fandango! y se celebrará en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa el 4 de noviembre a las 19.00 horas con la presencia de Ramsés Puente, Rubén Herrera, Miguel Falomir, Carlos Vesperinas, Raquel Quiroga, Juan Ainvar y la bailaora Esther Esteban quienes interpretarán el Quinteto para guitarra y cuerdas No. 4 y Musica Notturna della Strade di Madrid que Luigi Boccherini compuso en Madrid entre 1770 y 1805.

El 11 de noviembre a las 19.00 horas se celebrará el concierto Música y resiliencia en la sala capitular del Ayuntamiento de Eivissa; el 26 de noviembre será el turno en Can Ventosa del She/her/hers y finalmente el 5 de diciembre a las 19.00 horas en Can Ventosa se podrá disfrutar con Entre dos músicas, donde la Suite para flauta y piano trío de Claude Bolling será interpretada por los músicos Héctor Koa, Noel Saez, Salvatore Licitra y el pianista Xico Ribas.

Proyecto escolar

El Festival Eivissa Clàssica también cuenta con un programa que involucra a algunos de los centros educativos de la ciudad de Ibiza, con la intención de "mostrar el repertorio preparado para cada concierto a los estudiantes de una forma pedagógica y divertida".