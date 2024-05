Julián Alvaráñez: “El Consell de Formentera y PreZero se tienen que poner de acuerdo porque una huelga de basuras indefinidas sería catastrófica”

Julián Alvaráñez, representante de los trabajadores y delegado de UGT en la empresa encargada del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y jardinería de Formentera ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los motivos que le ha llevado a convocar una huelga indefinida desde el de 16 de junio a las diez de la noche.

Se trata de un problema enquistado que viene de largo y que ya llevó a los trabajadores a una huelga de cuatro días en Semana Santa. Concretamente, Alvaráñez ha confirmado “que sigue sin aplicarse por parte de PreZero el incremento salarial del 4.5% para 2024 que se había pactado en el convenio colectivo” y por ello ha hecho un llamamiento en Onda Cero a la empresa y al Consell de Formentera “para que se pongan de acuerdo porque una huelga de basuras indefinida con una isla repleta de residentes, trabajadores y turistas puede ser catastrófica”.

En este sentido el delegado sindical ha criticado que aunque se han mejorado los camiones que estaban obsoletos “parece que no hay dinero para los trabajadores” y ha amenazado con que el conflicto se convierta en permanente. “El problema parece que viene con los primeros pliegos de condiciones que creó el Consell de Formentera pero no podemos olvidar que el convenio termina en 2025 por lo que si esto no se arregla durante los próximos años no nos subirán el sueldo, provocando que el problema siga aumentando”.

"Cero interés en negociar y resolver el conflicto"

Ante esta situación Alvaráñez ha confirmado que se han mantenido conversaciones tanto con la empresa como con el Consell “y aunque todos son buenas intenciones, interés por negociar y resolver el conflicto nada de nada”. Y por ello, el representante de los trabajadores ha pedido que todos remen en la misma dirección. “Nosotros ya hemos convocado la huelga para el 16 de junio y luego iremos a la mesa de mediación para intentar llegar a un acuerdo pero para ello es necesario que el Consell mande alguien que de verdad pueda tomar decisiones y no como en la anterior ocasión cuando solo los mandó la empresa y los trabajadores”.

Por último, ha asegurado que son conscientes “de la imagen lamentable que se va a dar en Formentera” y por ello también ha confirmado que están trabajando con los servicios jurídicos de UGT para analizar los siguiente pasos a dar aunque todo pasa “por solucionar la situación de bloqueo por parte del Consell y de la empresa PreZero”.