José Manuel Maroto: “Casi el cien por cien de los vehículos del 061 en Ibiza presenta algún problema”

José Manuel Maroto, presidente del comité de empresa de GSAIB (Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares) en Ibiza y Formentera ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera las malas condiciones que tienen los vehículos con los que trabajan en Ibiza.

Maroto ha querido dejar claro que "el cien por cien de la flota" sufre algún tipo de problemas que van desde abolladuras hasta las pastillas de freno, los indicadores de emergencia o el aire acondicionado “lo que está provocando que tanto trabajadores como usuarios vayan con una temperatura que puede superar fácilmente los 40 grados, con los riesgos sanitarios y para conservar el material que eso supone”.

Las ambulancias de Ibiza están en muy mal estado | Redacción

Y en este sentido ha puesto varios ejemplos concretos. “Ayer mismo tuvimos que hacer parar una de las ambulancias cuando se encendió el indicador de un fallo en las pasillas de freno, siendo esto un peligro para todos, y viendo como están el resto de vehículos va a llegar un momento en el que no tendremos suficientes y tendremos que trabajar en una situación aún más límite”.

“La culpa es de la dejadez de la administración”

Una serie de deficiencias que, según el presidente del comité de empresa de GSAIB vienen de hace muchos años. “La culpa de todo ello es de la dejadez descarada que está mostrando la administración y que nos obliga a tener que estar desde hace tiempo mendigando una sombra para nuestros vehículos”.

Las temperaturas han rondado los 42 grados en el interior de las ambulancias | Redacción

Incluso, Maroto ha ido más allá poniendo nombres y apellidos al problema. “El GSAIB se hizo cargo del servicio hace seis años cuando era director general del IB-Salut, Manuel Palomino, y ahora, con Javier Ureña y Sergio Rodríguez la situación no ha cambiado en absoluto demostrando que no les preocupa nada lo que está pasando”. Y es que según el invitado, “se demoraron en el pliego de condiciones para un nuevo servicio de ambulancias y ahora no han sido efectivos a la hora de reponer los lotes de los vehículos, ya que lo hacen completo en lugar de por partes lo que ayudaría a que el servicio fuera más efectivo y mejor”.

A todo esto, además se añade, los problemas de logística que arrastra la isla de Ibiza como “talleres desbordados o sin personal para poder atender los trabajos que les piden todo tipo de usuarios”.

Versión de la administración

Mientras, hoy mismo la Conselleria balear de Salud ha asegurado que, a partir de 2025, comenzará a renovarse la flota de ambulancias en la isla de Ibiza y han asegurado que esta “se heredó con vehículos que tenían siete años de antigüedad y unos 500.000 kilómetros de media por vehículo”.

Además, han explicado que la licitación anterior finalizó por incumplimiento de la adjudicataria y se encuentra ya en licitación el nuevo concurso con esa incorporación gradual de ambulancias a partir del año que viene.