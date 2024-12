Javier Ribas: "En el último año GSAIB ha incumplido numerosos puntos de los que se aprobaron en el TAMIB"

Los técnicos sanitarios que trabajan con ambulancias en la empresa Gestión Sanitaria y Asistencial en Illes Balears (GSAIB) comienzan esta semana en Mallorca una serie de acciones para protestar sobre la situación laboral que viven. Concretamente, el viernes 20 de diciembre habrá paros parciales y, después, el lunes 23, iniciarán una huelga indefinida.

En Ibiza y Formentera, según ha confirmado a Onda Cero el presidente del Comité de Empresa de GSAIB, Javier Ribas, esta huelga indefinida comenzará el 17 de enero de 2025 aunque el lunes 13 realizarán una jornada en la que únicamente realizarán el trabajo que les corresponda y según el convenio de su categoría, y dos días después solo realizarán las guardias por cuadrante junto a una concentración de protesta a las puertas del Hospital Can Misses con paros parciales de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

En este sentido, el propio Ribas ha explicado que la huelga en las Pitiusas se retrasa por el perfil de la plantilla, “con mucho personal que no son de las islas y se marchan a visitar a sus familias”, y que las reivindicaciones siguen siendo prácticamente las mismas que hace un año “ya que se han incumplido numerosos puntos de los que se aprobaron en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares”.

Principalmente, se quejan de los turnos establecidos ya que aún no saben cómo trabajarán en enero, de las deudas económicas que arrastran y de que no se les considere como personal sanitario ya que tienen la formación necesaria para ello. “Nos quieren catalogar como personal que transporta personas y cosas y no pacientes, y eso lo que puede provocar es que nos quedemos fuera a la ahora de destinar el plus de difícil cobertura para las islas y cuya aprobación ya está muy avanzada”.

Desgraciadamente, Javier Ribas asegura no ser demasiado optimista con que mejore la situación antes del 17 de enero. “Nos han convocado en los próximos meses a las secciones sindicales desde GSAIB pero al final hemos perdido la confianza en alguien que no pone de su lado para seguir avanzando o para cumplir acuerdos o sentencias que han sido decretadas por los jueces”.