José Antonio Granados: “Los delincuentes no nos han vencido, somos muy cabezones y estaremos ahí todo el tiempo que haga falta"

José Antonio Granados, jefe de la Policía Local de Sant Josep, ha alzado la voz en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera para denunciar la creciente complejidad y peligrosidad del trabajo policial, especialmente durante la temporada alta en Ibiza, asegurando que “la situación es cada vez más crítica ya que los agentes están sometidos a una presión constante, sin los recursos humanos ni materiales adecuados para hacer frente a los desafíos actuales”.

Uno de los principales problemas que ha señalado el jefe policial es la falta de efectivos. Pese a que la normativa recomienda 1,5 policías por cada 1.000 habitantes, en zonas como Platja d'en Bossa donde pueden concentrarse hasta 30.000 personas por la noche en temporada alta el número real de agentes disponibles es totalmente insuficiente “ya que aunque tendría que tener 45 policías solo en esa zona muchas noches somos solo seis”.

Imagen de archivo de la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia | Redacción

Granados también ha advertido sobre el aumento de la violencia y la pérdida del principio de autoridad, especialmente en intervenciones relacionadas con tráfico de drogas y explotación sexual y es que “los delincuentes cada vez actúan de forma más organizada y agresiva, hasta el punto de intentar liberar a detenidos mediante la fuerza”. Y todo ello, con el problema añadido de que "la ciudadanía graba, pero no apoya, ya que parecen más interesados en subir un vídeo a redes que en defender a quien protege sus derechos".

Mientras, también ha denunciado la inacción administrativa frente a la necesidad de dotar a los cuerpos policiales de nuevas herramientas como el táser, una herramienta intermedia entre la defensa física y el arma de fuego. "Tenemos cuatro táser guardados desde el año pasado porque no se ha aprobado aún el reglamento necesario para usarlos y esto es muy grave porque no queremos llegar al punto de tener que abatir a tiros a alguien si no hay más alternativa".

A pesar de todo, Granados ha lanzado en Onda Cero un mensaje de compromiso y resistencia: “La ciudadanía no debe creer que nos han vencido, somos muy cabezones y estaremos ahí todo el tiempo que haga falta”.