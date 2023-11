Javier Díaz-Giménez: "Los problemas que acechan a nuestra economía no entienden de regionalismos"

El economista, profesor y colaborador habitual en medios de comunicación Javier Díaz-Giménez fue el gran invitado en el II Encuentro de Empresarios en Positivo que ha organizado Onda Cero en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep de Sa Talaia.

Una vez, volvió a tirar de sentido del humor y conocimientos para dar una visión optimista con respecto a la economía española en comparación a la situación que se vive en otros lugares de Europa, donde teóricamente son más potentes como el Reino Unido o Alemania. Y es que según Díaz-Giménez "aunque acaban de salir los datos de empleo y noviembre nunca es un mes especialmente positivo porque hay muchos despidos que colean de la temporada según todos los indicadores nuestro Producto Interior Bruto va a crecer entre el 2,3 y un 2,5%".

Javier Díaz-Giménez | Toni Escobar

Además, las previsiones para 2024 y 2025 son también especialmente halagüeñas "ya que según lo que prevén los que son menos positivos como Funcas creceremos en un 1,6% o los más optimistas como la CEOE estaremos en un 1,9%" y todo ello viviendo conflictos "que nunca son buenos para el crecimiento" y "muchos elementos externos como la Guerra de Ucrania o el conflicto en Palestino que no nos lo ponen nada fácil"

El ejemplo de Checoslovaquia y el process

Por otro lado, Javier Díaz-Giménez empleó un ejemplo gráfico y fácilmente comprensible para explicar como puede afectar la posible independencia catana, tanto a los ciudadanos de España como a los de Catalunya.

Javier Díaz-Giménez | Toni Escobar

Concretamente, recordó la separación de Checoslovaquia en 1992 en la República Checa y Eslovaquia, mostrando una gráfica de lo que ambos países perdieron cuando se separaron cuando marchan muy bien y lo que podrían haber conseguido si hubiera seguido unidos. "Yo no soy nadie para decir si compensa o no compensa emocionalmente un pasaporte nuevo o llevar una estelada en el corazón pero lo que está claro objetivamente con ejemplos como estos es que solo si estamos unidos podemos seguir creciendo porque los problemas a los que nos enfrentamos no entienden de regionalismos y porque que según muchos indicadores la economía española será con la griega la que más va a crecer en la zona euro".

"No esperéis a los turistas, crear vuestra propia demanda"

Algo que el ponente achacó al efecto carpe diem que también recordó José Antonio Roselló de CAEB. "Después de una pandemia tan dura como la del coronavirus y por unas cosas o por otras en las que no pudimos gastar ahora queremos salir y disfrutar de la vida y por ello ahora es el momento de que los empresarios no esperéis a los turistas sino que creéis vuestra propia demanda para que sigan viniendo". Y todo ello, "sin miedo a equivocarse y con ganas de intentarlo".