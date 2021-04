Indignación en el sector de la restauración ibicenco por la falta de relajación de medidas

El portavoz de la Asociación de Bares y Restaurantes de Ibiza (ABRE), Juan Olmo, ha calificado como "vergonzoso" que desde el Govern sigan "estrangulando" a las pymes y empresas familiares de Ibiza, puesto que los interiores de los locales de restauración seguirán cerrados y las terrazas sólo podrán abrir hasta las 17.00 horas. En opinión de Olmo, "han dejado claro que no cuenta con la incidencia de contagios a la hora de desescalar" y que las restricciones "no son medidas sanitarias ni para salvar vidas" puesto que Ibiza registra una de las mejores incidencias de casos del país y la mejor de Baleares, aunque es donde más restricciones hay en la comunidad.

"Esto se hace sólo para salvar los intereses de los grandes grupos empresariales que viven al calor del verano y que fomentan el turismo de masas", ha afirmado Olmo, quien ha reiterado que ha quedado "claro" que todo se trata de intereses económicos. "Mientras tanto, siguen ahogando a las pymes y empresas familiares que damos servicio durante todo el año a la población ibicenca", ha lamentado.

Por su parte, la patronal Pimeef Restauración también ha mostrado su "indignación" y han incidido en que "el miedo no es un criterio técnico". La presidenta de esta entidad, Verónica Juan, ha lamentado que no se haya atendido lo que solicitaron en la Mesa de Diálogo Social, como la apertura de los interiores de establecimientos de restauración o la ampliación de los horarios de las terrazas.

"Desde el Govern han encontrado a bien no atender estas peticiones", ha lamentado Juan, quien ha añadido que "lo que indigna de verdad es que ya no hay un criterio claro". Según su opinión, antes se tomaba en cuenta la incidencia de casos a la hora de decretar restricciones y ahora prima la preocupación por una cepa determinada y "están dando a entender que queda a criterio de lo que crean conveniente". "Por miedo no se está abriendo", ha criticado la presidenta, quien ha incidido en que "el miedo no es un criterio científico".

Sobre las declaraciones de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, quien aseguró este miércoles en Ibiza que "a mayor apertura de la restauración, mayor nivel de contagios", Pimeef Restauración ha destacado que cuando se ha permitido la apertura de interiores, se ha permitido al mismo tiempo flexibilizar la movilidad o las reuniones sociales. "No hay una manera clara de decir que una cosa está vinculada con la otra". Juan ha recordado que antes de Navidad habían abierto interiores y la incidencia de casos no aumentó hasta después de las fiestas, un incremento, según su opinión, motivado por las reuniones familiares y sociales.

Además, ha criticado que se haya permitido a las Pitiusas la visita de residentes en Mallorca "sin ningún tipo de test", aunque la situación de la pandemia empeoró en la Isla esta Semana Santa, cerrándose de inmediato los interiores de los locales. "El criterio cuál es. ¿Se está así de mal para unas cosas, pero no para otras?", ha añadido.

NIVEL 2 EN IBIZA DESDE EL SÁBADO

La isla de Ibiza pasará el 10 de abril de nivel 3 a nivel 2 de alerta sanitaria, según anunció este miércoles la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern, Mercedes Garrido. En Ibiza, desde el lunes las reuniones sociales en ámbitos privados podrán volver a contar con un máximo de seis personas de dos núcleos de convivencia.

Los comercios tendrán aforos de hasta el 75 por ciento y seguirán cerrando a las 20.00 horas. Los lugares de culto tendrán aforos de hasta el 50 por ciento. Además, entre otras novedades, se reanudan las competiciones autonómicas de deportes federados a partir de 12 años y podrá haber público en competiciones de ámbito estatal, con aforos de hasta el 50 por ciento y un máximo de 400 personas al aire libre o de 200 personas en pabellones cubiertos, con un aforo máximo del 25 por ciento.

En los gimnasios se podrán dar clases con grupos de hasta diez personas en interiores y de hasta seis, si son actividades de intensidad máxima.