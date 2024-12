Elisabeth Gutiérrez: “Algunos malienses o senegaleses llevan años de viaje terrible antes de partir de Argelia a España”

Tras la llegada de una patera a Formentera con dos inmigrantes muertos y otro en estado grave que ha sido ingresado en el Hospital Can Misses de Ibiza, en Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero hemos hablado con Elisabeth Gutiérrez, responsable del Programa de personas migrantes desaparecidas en ruta migratoria de Cruz Roja en la zona del Levante y Baleares.

En este sentido, Gutiérrez ha puesto en valor el trabajo conjunto que se realiza entre Cruz Roja, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo “para esclarecer la suerte de quienes desaparecen en la ruta migratoria o que pierden la vida mientras sus familias están pendiente de lo que pudo sucederles”.

Un trabajo para dar respuesta a las familias que, según la trabajadora de Cruz Roja, no es nada sencilla aunque si agradecida. “Intentamos elaborar un informe completo pero todo ello no es fácil porque requiere de una investigación laboriosa con información sobre el terreno a través de nuestros compañeros de Atención en costa que atienden a los migrantes sobre el terreno nada más llegar, con las solicitudes de búsqueda en sus países de origen o con lo que nos cuentan los supervivientes que en muchos casos tienen miedo de contar según que cosas para no sufrir represalias de las mafias”.

"Aumento de inmigrantes argelinos y subsaharianos"

Por otro lado, Elisabeth Gutiérrez ha explicado que la mayor parte de los migrantes que llegan a Baleares son de origen argelino y subsahariano y que en el caso de estos últimos “pasan varios años desde que salen de sus lugares de origen hasta que por fin llegan a Argelia para poner rumbo a España ya que el Mediterráneo siempre es menos peligroso que cruzar el Atlántico y todo ello sin que sus familias no sepan nada de ellos”.

Además, ha confirmado que en este último año han notado un importante incremento de los inmigrantes que han llegado hasta Baleares. “Está siendo muy complicado ya que solo en lo que llevamos de 2024 han llegado a España más de 61.000 inmigrantes y casi 6.000 a Baleares en más de 300 intervenciones y con respecto a los menores no tutelados también la cifra no para de aumentar con 611 en lo que llevamos de año con la complicación que supone su identificación ya que muchos quieren hacerse pasar por adultos”.