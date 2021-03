El Ayuntamiento de Ibiza aprueba la incorporación de 5,4 millones de euros del remanente al presupuesto

Según han indicado desde el Consistorio, la incorporación en el presupuesto tiene dos objetivos, por un lado la reactivación económica con la inversión en la ciudad y, por otro, continuar atendiendo las necesidades de las personas del municipio de Ibiza. En la concejalía de Policía Local, se prevé la adquisición de 6 motocicletas para la unidad de policía de barrio, 2 tipo trail para la unidad de GSV y la adquisición de un vehículo patrulla. También se prevé el proyecto de cierre de la planta primera de oficinas de la primera planta para mejorar la seguridad en el acceso a las instalaciones así como el cierre de la recepción y la adquisición de equipos de transmisiones. La inversión prevista es de 130.000 euros. En cuanto al área de Movilidad, se prevé la licitación y construcción del carril bici de la avenida de Bartomeu Rosselló con la conexión con avenida Isidor Macabich y la E-10 con un presupuesto de 90.915,42 euros.

En el área de vías públicas, destacan la reforma de las instalaciones de aire acondicionado del Museo Puget, el generador de Can Ventosa, la adecuación de las instalaciones eléctricas, tendido eléctrico de la casa de la Música, o los asfaltados en el municipio de Ibiza con un presupuesto de 400.000 euros. En cuanto al área de Deportes se prevé la construcción del rocódromo del polideportivo de Es Viver o la renovación del vestuario de la pista de atletismo, entre otros. Por su parte, en medio ambiente se ha previsto la instalación de placas fotovoltaicas en los centros escolares de Can Cantó, Can Misses, Cas Serres, Sa Jovería y Can Ventosa.

También se prevén obras en la red de agua de Can Escandell, trabajos forestales en Es Putxet, el estudio y seguimiento de las praderías de posidonia en Talamanca y los proyectos en la red de pluviales de avenida España, calle Aragón y Vicent Serra y Orvay. Además, en el área de patrimonio se incluyen la limpieza de las murallas así como la compra del solar conocido como el Antiguo Hospital. En Turismo se invierten 99.895,00 en campañas específicas Ibiza Patrimonio de la Humanidad, ayudas en acontecimientos turísticos y otros convenios de promoción turística de la ciudad. En cuanto al área de promoción económica comercial, se prevé implementar acciones como impulsar la marca de pequeño comercio urbano, redacción de un plan estratégico para impulsar el pequeño comercio de la ciudad, entre otras acciones.

En cuanto a las subvenciones al alquiler de viviendas, se prevén 500.000 euros en ayudas al alquiler de vivienda "dada la realidad social y económica del momento y a fin de dar respuesta a esta necesidad real de la ciudadanía" y se suplementan en 250.000 euros estas ayudas a los autónomos.

Se trata de unas cuentas que no han gustado al grupo del PArtido Popular en el Ayuntamiento de Ibiza desde donde el portavoz municipal del PP en Vila, José Vicente Marí Bosó, ha criticado duramente al Ayuntamiento por “acabar 2020 haciendo caja, a pesar de ser el año de mayor crisis económica y social que se recuerda. En el ejercicio que mayor esfuerzo demandaban los ciudadanos, Ruiz ha acabado ingresando más de lo que gasta y enviando más dinero a los bancos”.

En relación a los remanentes, el popular ha explicado que “queda claro que quería entregarlos a Sánchez porque ni tan solo sabe gastarlos” y ha asegurado que “los bancos de esta ciudad tienen un chollo” con Ruiz al mando del Consistorio. “El principal perjuicio para Vila es usted señor Ruiz: tenemos razón cuando le decimos que sus presupuestos son una fantasía absoluta y los ocho millones de superávit lo demuestran”, ha añadido.