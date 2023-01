La UD Ibiza ficha a Alarcón

La UD no tira la toalla a pesar de ocupar la última posición y estar a nueve puntos de la salvación. El club ha atado a Williams Alarcón con el objetivo de mejorar el nivel y seguir en la categoría de plata. El centrocampista de 22 años nació en Chile y en 2018 debutó en primera división en el Colo Colo. El futbolista renovó en 2021 y fue cedido al Unión de La Calera. En 2022 la entidad calera ejerció la opción de compra y posteriormente el seleccionador Eduardo Berizzo lo convocó para dos amistosos ante Marruecos y Catar. Amadeo Salvo no ha dudado en cerrar la incorporación para afrontar lo que resta de temporada y de esta forma dotar a Lucas Alcaraz un nuevo perfil que no tiene la actual plantilla.

Partido clave en Lugo

La UD Ibiza no tiene margen de error y deberá empezar a ganar partidos si es posible el próximo fin de semana en Lugo. El club está trabajando para que el futbolista pueda disputar los primeros minutos en tierras gallegas o ante la Ponferradina en Can Misses. El conjunto ibicenco ha plantado cara desde la llegada del técnico andaluz, sin embargo, las derrotas han dejado muy tocado al equipo que en su último partido ante el Cartagena puedo salvar un punto en la recta final. La dirección deportiva ha revolucionado el mercado con las diferentes altas y bajas y en la apuesta por Alarcón hay puestas muchas expectativas y un pleno convencimiento que servirá para levantar el vuelo.