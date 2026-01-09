Dosi Martínez Prieto: “El pilates no es solo ejercicio, es una terapia de movimiento que cambia la relación con el cuerpo”

Durante la conversación, Martínez relató que su vida estuvo marcada desde muy temprana edad por la danza, disciplina a la que se dedicó de forma intensa desde los tres años. Sin embargo, una lesión en el pie a los 18 años, sin diagnóstico claro durante dos años, la obligó a replantearse su futuro. Fue entonces cuando descubrió el pilates como herramienta de recuperación física y emocional.

“Después de dos años entendí que el dolor no era solo físico, sino que tenía una raíz psicológica. El pilates me ayudó a escuchar mi cuerpo desde otro lugar”, explicó la profesora.

Dosi Martínez definió el pilates como “una terapia de movimiento personalizada, adaptada a cada persona y a cada momento vital”, destacando que no se trata únicamente de fortalecer el cuerpo, sino de crear una relación más amable y consciente con él. Según afirmó, esta disciplina es válida tanto para la recuperación de lesiones como para mejorar el rendimiento en otras actividades físicas o deportivas.

En la entrevista también puso el acento en la importancia de la atención individualizada: “No hay ejercicios universales. Hay personas, historias, cuerpos distintos. El objetivo siempre es no dolor, buena experiencia y confianza”.

Desde su trabajo en el Centro Budoka, un espacio de referencia en Ibiza con casi tres décadas dedicadas a la salud y el bienestar, Martínez combina el método pilates con una visión integral que abarca cuerpo, mente y hábitos de vida saludables. Sus clases están dirigidas a personas de todas las edades, aunque alertó del aumento de problemas de espalda en gente joven debido al sedentarismo.

“El sedentarismo es una enfermedad silenciosa. Cada vez llegan a clase personas más jóvenes con dolores que antes solo veíamos en edades avanzadas”, señaló.

La entrevista también permitió conocer el lado más humano de la profesora, su curiosidad por el desarrollo personal, la psicología y la conciencia corporal, así como su convicción de que “no hay talentos inútiles, solo experiencias que nos construyen”.

Con esta intervención en Más de Uno Ibiza y Formentera, Dosi Martínez Prieto reafirma su papel como una de las voces destacadas del bienestar en la isla, defendiendo un enfoque del ejercicio físico basado en el respeto, la escucha y el equilibrio personal.