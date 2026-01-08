Deporte

Vicente Sancho: “Ojalá mi salto a ASOBAL ayude a que más jóvenes de Ibiza den el salto”

El jugador ibicenco de 33 años deja el HC Eivissa de División de Plata para dar el salto a la máxima competición española tras fichar por el Eón Balonmano Alicante hasta final de temporada

Manu Gon

Illes Balears

El balonmano ibicenco vive un momento histórico después de que el que haya sido capitán del HC Eivissa estas últimas temporadas, Vicente Sancho, haya dado el salto a la liga ASOBAL tras fichar hasta final de temporada por el Balonmano Alicante, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Ibiza que competirá en la máxima competición española y considerada como una de las mejores ligas del mundo.

A sus 33 años, el extremo derecho que se ha formado en la cantera ibicenca desde los siete y que ha recorrido todas las categorías del club pitiuso hasta convertirse en un referente dentro y fuera de la pista ha explicado en Onda Cero que el club “lo es todo” para él y ha reconocido que afronta una decisión “tan ilusionante como difícil” tras dejar el equipo a mitad de temporada y tras una llamada del equipo alicantino inesperada en diciembre.

Vicente Sancho lanzando a portería en un partido con el HC Eivissa
Vicente Sancho lanzando a portería en un partido con el HC Eivissa | Redacción

En este sentido, Sancho ha subrayado “el orgullo” que supone representar a la isla en la máxima categoría del balonmano nacional asegurando que “siempre ha sido un sueño jugar en ASOBAL” y por ello también ha agradecido las facilidades del club y de su entorno para compatibilizar trabajo y deporte para poder afrontar esta etapa, al principio hasta final de temporada.

Más allá del reto deportivo, el jugador ibicenco espera que su paso a ASOBAL sirva de inspiración para reforzar el balonmano en la isla y para que “muchos chicos y chicas que practican este maravilloso deporte que engancha desde el primer momento vean que esta oportunidad es real y que los sueños se pueden cumplir”. 

