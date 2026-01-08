La baliza V16 conectada ya es obligatoria y el seguro para patinetes será inminente

La obligatoriedad de la baliza V16 conectada y homologada para señalizar vehículos averiados o accidentados ya está en vigor desde el 1 de enero, aunque todavía exista confusión entre los conductores. Así lo ha explicado José López, presidente de la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial (FETVI), en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera en Onda Cero.

Según ha detallado López, la baliza V16 es actualmente el único elemento obligatorio de señalización en la vía, tanto en calzada como en arcén, siempre que esté homologada por la DGT y conectada a la plataforma DGT 3.0, lo que permite avisar automáticamente de la presencia de un obstáculo en la carretera sin necesidad de que el conductor salga del vehículo.

El presidente de FETVI ha subrayado que los triángulos no han sido eliminados y siguen siendo obligatorios como elemento del vehículo, ya que el Reglamento General de Vehículos así lo establece y son necesarios para circular por otros países. No obstante, ha aclarado que su uso queda relegado a situaciones puntuales y siempre que sea seguro hacerlo, especialmente en carreteras convencionales.

Uno de los aspectos más relevantes abordados ha sido la seguridad del conductor. López ha desmentido que la normativa obligue a permanecer dentro del vehículo en todos los casos: “La norma indica que hay que abandonar el coche siempre que sea seguro hacerlo, usando chaleco reflectante y saliendo por el lado derecho”, permaneciendo dentro únicamente cuando exista un riesgo real al salir.

En cuanto a la geolocalización, ha querido tranquilizar a los usuarios asegurando que la baliza solo emite señal cuando está activada y no transmite ningún dato personal ni del vehículo, limitándose a indicar la existencia de un obstáculo en un punto concreto de la vía.

Respecto a los patinetes eléctricos, López ha explicado que la nueva ley que obliga a contar con un seguro de responsabilidad civil ya ha entrado en vigor, pero su aplicación práctica está pendiente de un decreto reglamentario. Actualmente, el seguro no puede formalizarse porque los vehículos de movilidad personal aún no pueden registrarse en la DGT, un requisito imprescindible para su aseguramiento.

Además, ha recordado que algunos patinetes ya estaban obligados a disponer de seguro por ordenanza municipal o por su uso profesional, y que esta obligación se mantiene. La normativa afectará principalmente a los vehículos de movilidad personal de entre 6 y 25 km/h, aunque existen distintas categorías según peso y velocidad.

Sobre el uso de los patinetes, López ha señalado que son vehículos y deben cumplir normas básicas de circulación, como no circular por aceras ni zonas peatonales, no llevar auriculares y hacerlo siempre una sola persona. Elementos como luces delanteras y traseras y frenos son obligatorios a nivel estatal, mientras que el uso del casco y la edad mínima dependen de las ordenanzas municipales, aunque la DGT estudia fijar una edad mínima general entre los 15 y 16 años.

Finalmente, el presidente de FETVI ha insistido en un mensaje claro: “Mientras la norma esté en vigor, hay que cumplirla. No podemos hacer cada uno nuestra propia regulación”, apelando a la responsabilidad y a la seguridad vial como prioridad.