Toni Roig: “Las 6.500 licencias de VTC pondrán en peligro el sustento de miles de familias”

El taxi en Ibiza y en el conjunto de Baleares ha vuelto a encender todas las alarmas después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares obliga a que se estudie y se acepten cerca de 6.500 licencias que se presentaron para empresas como Uber, Bolt o Cabify para poder operar en Ibiza. Y es que, según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, el presidente de la Federación insular del taxi, Toni Roig, “esta tramitación masiva de licencias de VTC pondría en jaque el modelo de movilidad y el sustento de miles de familias”.

Concretamente, Roig ha confirmado que actualmente Ibiza cuenta con unas 430 licencias de taxi ordinarias durante todo el año, cifra que se amplía hasta cerca de un millar de vehículos en temporada alta con las licencias estacionales, y que frente a ello, la isla ya dispone de más de 400 VTC autorizadas lo que el cambio “será totalmente insostenible tanto para el medio ambiente, el volumen de tráfico y la convivencia ciudadana”.

El presidente de la Federación insular del taxi ha señalado que la clave está en la finalización, el próximo mes de febrero, de la moratoria que impedía conceder nuevas licencias y por ello ha alertado que a partir de ese momento, las administraciones competentes deberán tramitar miles de solicitudes mientras que desde el sector “confiamos en que se puedan utilizar argumentos jurídicos relacionados con la saturación viaria, el impacto medioambiental, la contaminación y los ratios de movilidad propios de una isla como Ibiza para que no se lleve a cabo”.

Por último, también ha rechazado que se trate de una guerra entre taxi y VTC y ha denunciado el carácter especulativo de muchas de las solicitudes, ya que, según ha afirmado, “están en manos de grandes plataformas y llegaron incluso a transferirse antes de ser concedidas”.