Victorino Alonso: "era cuestión de tiempo que hubiese una explosión de grisú"

Comisión de investigación de Mina Cerredo . Testimonio de una figura crucial de la minería española, Victorino Alonso, que fue dueño de la mina a través de Hulla de Coto Cortés. No ha venido a Asturias a la Junta General sino que ha hablado vía telemática desde Madrid.

Ha dicho que era imposible que los inspectores no viesen que se extraía carbón y que la explosión de grisú se veía venir. “No tenían ventilación desde la calle, tenían todos los elementos, era cuestión de tiempo. Les hubiese ocurrido sí o sí en determinado tiempo”. Alonso señala que conocía la mina y que, tras el accidente, se interesó por los planos del yacimiento.

Eso sí, no sabe hasta qué nivel de la administración se conocía que se extraía carbón. “Es imposible que los inspectores no lo vean salvo que no quieran ir porque tendrían que pararlo y sería un compromiso. La administración sabía que se sacaba carbón, hasta un niño pequeño lo ve. Lo que no sé hasta qué nivel llegaba, era un cacao bastante gordo”.

Preguntado por la figura de Proyecto de Investigación Complementaria, que según el Principado habilitaba a Blue Solving para trabajar en Cerredo, Victorino Alonso lo considera un invento para permitir sacar carbón que, además, no sirve para grafito, objetivo de la autorización según explicó la Consejería de Industria. “Se inventaron para explotar carbón dado que había que devolver las ayudas europeas y no se podía extraer. Se inventaron argucias como uso de carbón para grafito lo que es imposible con la ‘subhulla’ poco volátil” de Cerredo. Afirma que en Cerredo quedan 200 millones de toneladas de mineral que tendría una elevada remuneración en el mercado.

Y sobre el papel de Jesús Rodríguez Morán “Chus Mirantes” que tenía los derechos de acceso a la mina con Combayl y Blue Solving, dice que no lo conoce y que no era más que un “chamicero, un carbonero” que la compraba carbón y le robaba. “No lo conozco, tengo referencias de él porque nos robaba carbón hasta la fecha”.