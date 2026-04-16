PREMIO MUJER ASTURIANA 2026

Tamara Fernández Fernández

Tiene 43 años. Licenciada en Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica) por la Universidad de Oviedo. Con una beca Erasmus cursó estudios en la European Engineering Studies de la Universidad de Coventry, en Reino Unido.

Ana Fierro

Gijón |

Socia fundadora de la empresa Ingeniacity, suma 14 años liderando proyectos de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de negocio industrial. Combina liderazgo y visión estratégica con un trato cercano con clientes y proveedores. Asegura que le gusta involucrarse en proyectos de ingeniería, donde puede aportar valor tanto en equipo como de manera autónoma.

Ha ejercido representación institucional en presentaciones, ferias y congresos, potenciando la imagen de la empresa y generando nuevas oportunidades de negocio.

Antes, desarrolló importantes proyectos a nivel internacional. La dirección del departamento de ingeniería, incluyendo diseño de nuevas plantas de biogás y coordinación de operaciones y mantenimiento en Biogás de Catí (Castellón). Otro ejemplo es la gestión de proyectos nacionales e internacionales en Italia, Alemania y Ucrania; y la negociación de ‘joint ventures internacionales’ en Italia y Singapur.

Es miembro del Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e Innovación del Principado de Asturias desde octubre de 2024. Y de asociaciones clave del sector: MetaIndustry4, Asturias Hub Defensa, AEMAC, NAFEMS.

En 2024 recibió de manos de S.M. los Reyes, la Medalla al Mérito Civil. En reconocimiento a su aportación a la innovación y el tejido empresarial. Recibió el Premio Empresario Junior de la Asociación de Jóvenes Empresarios en 2015.

Tamara Fernández Fernández con la Familia Real
Tamara Fernández Fernández con la Familia Real | Casa Real
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