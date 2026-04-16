Tamara Fernández Fernández

Socia fundadora de la empresa Ingeniacity, suma 14 años liderando proyectos de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de negocio industrial. Combina liderazgo y visión estratégica con un trato cercano con clientes y proveedores. Asegura que le gusta involucrarse en proyectos de ingeniería, donde puede aportar valor tanto en equipo como de manera autónoma.

Ha ejercido representación institucional en presentaciones, ferias y congresos, potenciando la imagen de la empresa y generando nuevas oportunidades de negocio.

Antes, desarrolló importantes proyectos a nivel internacional. La dirección del departamento de ingeniería, incluyendo diseño de nuevas plantas de biogás y coordinación de operaciones y mantenimiento en Biogás de Catí (Castellón). Otro ejemplo es la gestión de proyectos nacionales e internacionales en Italia, Alemania y Ucrania; y la negociación de ‘joint ventures internacionales’ en Italia y Singapur.

Es miembro del Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e Innovación del Principado de Asturias desde octubre de 2024. Y de asociaciones clave del sector: MetaIndustry4, Asturias Hub Defensa, AEMAC, NAFEMS.

En 2024 recibió de manos de S.M. los Reyes, la Medalla al Mérito Civil. En reconocimiento a su aportación a la innovación y el tejido empresarial. Recibió el Premio Empresario Junior de la Asociación de Jóvenes Empresarios en 2015.