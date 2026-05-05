Sara Escudero: "Si aprendes a reírte de ti mismo, es porque estás en paz contigo y podrás reírte con los demás y no de ellos"

Nuestra invitada de este miércoles concibe la comedia como un modo de vida y el humor, como una poderosa herramienta de comunicación. Actriz, monologuista y guionista, Sara Escudero cuenta con más de 15 años de trayectoria en televisión, teatro y radio.

Después de cursar los primeros años de Medicina, decidió dar un giro radical a su presente y cambiar los bisturíes por los micrófonos. Tras proclamarse ganadora del quinto Certamen de Monólogos de El Club de la Comedia, ha colaborado en programas de la pequeña pantalla, como Zapeando, Cero en Historia y El Intermedio. También es maestra de ceremonias y presentadora de eventos corporativos. En esta casa, durante 2 años, colaboró en Más de Uno, con Carlos Alsina, en la sección La hora de la guasa. Además, participó los domingos durante 4 años en Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, dentro del espacio La hora brava.

De nacionalidad peregrina y estandarte del humor inteligente y humano, hemos conseguido interceptarla antes de su llegada al colegio La Inmaculada, de Oviedo. Ahí demostrará, a jóvenes y mayores, que el humor, también se enseña.