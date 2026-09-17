La Reina Letizia inaugura el curso escolar en el C.P. La Gesta, de Oviedo, donde fue alumna en los 80

La alumna 230 del colegio público La Gesta, de Oviedo, ha vuelto a clase. La Reina Letizia ha inaugurado el curso escolar, entre secretos, sorpresas y muchas anécdotas, en el centro escolar donde cursó, en los años ochenta, sus estudios de la antigua EGB, desde segundo hasta octavo. Un look oficinista. La Reina Letizia ha elegido un total look de la firma francesa Sézane, compuesto por zapato abierto por atrás, de tacón cuadrado, camisa de manga larga abullonada, blanca, y pantalón palazzo azul marino con botones dorados para inaugurar el curso escolar en el colegio público de La Gesta, donde fue alumna durante siete cursos.

La primera parada de su visita ha sido el 'Aula del Futuro-STEAM', donde el docente Guillermo Rico, nominado a mejor profesor de España 2025, le ha mostrado cómo el alumnado de sexto de primaria diseña elementos en 3D para después proyectarlos mediante ordenadores de hologramas.

Después ha visitado a los más pequeños y, por ende, los más espontáneos. De hecho la reina le ha preguntado a una niña, de cuatro años, qué estaba haciendo y la pequeña le ha dicho que es un secreto y se lo ha contado al oído ante la sorpresa de Doña Letizia. Simpático ha sido también el momento en el que, tras saber que Elena cumplía cuatro años, la reina le ha cantado, con el resto de la clase, haciendo los coros, el cumpleaños feliz.

La ruta ha continuado en la clase de segundo de primaria, en la que las docentes Carmen y Sara impartían una sesión bilingüe de Social Sciencie sobre 'El mercado'. ¿Qué ha respondido doña Letizia, cuando le han preguntado, en inglés, por su comida favorita? Así nos lo ha contado, a los periodistas, Roque Fernández: "Ha dicho watermelon, que es sandía. Nos ha preguntado qué hacíamos y nos ha hablado de sus hijas".

En el gimnasio 2, la visita seguía para la Reina con una demostración del programa de bienestar emocional 'Gesta Inspira', en el que ha conocido los patios dinámicos, una alternativa al recreo tradicional orientada a la relajación, el yoga y la lectura. Doña Letizia no ha dudado en pedirles a los alumnos que hiciesen la figura del árbol para ver sus dotes de yoga. Tras desvelar una placa conmemorativa de la visita, llegó la mejor sorpresa. Los alumnos le han cantado a la Reina el cumpleaños feliz, ya que el martes la Reina sopló las 54 velas.

Después se reunió con algunas de sus antiguas profesoras, ya jubiladas, quienes la definen como una niña comprometida, participativa y con alma de líder. Un encuentro en el que ha estado María Julia Díaz, tutora de la Reina, en octavo de EGB, y quien impartía clases de geografía e historia: "Solo hay que ver el abrazo que nos ha dado al entrar. Yo procuraba tratarla de usted, como Reina que es, y entonces me dijo: "A ver, Julia -doña Julia me llamó-, ¿ me vas a tratar de usted?". Un encanto de mujer no tenía prisa por marcharse".

Guadalupe Almanza, impartía clases de lengua y literatura y recuerda cómo mucho antes de convertirse en periodista, la protagonista del día ya participaba en la radio escolar y en otros proyectos. En su caso, se muestra orgullosa de haber perdurado en el tiempo en la memoria y en los recuerdos de su antigua alumna: "Hacíamos un taller de poesía. Yo leía un poema de un autor importante, ellas tomaban nota de alguna palabra y luego, sobre eso, hacían un poema. Me ha hecho mucha ilusión saber que todavía guarda alguno de los poemas que había hecho y que yo le había corregido en aquel momento".

El curso se da así por inaugurado en una mañana en la que la reina se ha llevado además, varias felicitaciones realizadas por alumnos de segundo de primaria y un libro, pequeño azul, pequeño rojo, ilustrado por los niños de infantil.