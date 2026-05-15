La red autonómica, pública y gratuita de escuelas de 0 a 3 integra 18 centros de 14 nuevos municipios

El presidente del Principado ha firmado hoy los convenios de integración con los ayuntamientos de Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo

La red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines/As Escolías para alumnado de 0 a 3 años incorpora otros 18 centros municipales y alcanza ya los 2.069 niños y niñas matriculados. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha encabezado hoy el acto de firma con los 14 ayuntamientos que gestionaban hasta ahora estos equipamientos: Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Avilés integrará tres escuelas; Siero y Castrillón, dos, y el resto, una.

Durante su intervención, Adrián Barbón ha asegurado que este acto está "cargado de simbolismo" al mostrar cómo la integración de las escuelas en una red autonómica gratuita es posible, mientras "se percibía como algo lejano o imposible" en anteriores legislaturas.

A partir de junio, ha explicado el presidente asturiano, la red autonómica de escuelas infantiles gratuitas sumará 65 centros y más de 2.000 niños matriculados. "Este es un legado para Asturias", ha destacado el presidente, que ha instado a los municipios que aún no se han adherido a hacerlo en la tercera convocatoria, ya que luego no habrá más. Adrián Barbón ha recordado que esta red, que "educa, contribuye a la conciliación y tiene un alto impacto territorial", se cubre "con los impuestos de los asturianos" y ha puesto en valor la inversión de su Administración en la educación pública.

En estos momentos quedan pendientes de adhesión las escuelas municipales de Cangas de Onís, Carreño, Gijón, Gozón, Langreo, Llanes, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Salas y San Martín del Rey Aurelio.

La consejera de Educación, Eva Ledo, por su parte, ha asegurado que con esta integración de nuevos municipios se avanza en la consolidación de una red educativa "nueva, autonómica, pública y gratuita", además de consolidar una etapa "decisiva para el desarrollo personal, cognitivo y emocional" de los niños desde los cero años.

Con la red gratuita se ofrece "igualdad de oportunidades" para las familias, que "de esta manera ven facilitada la conciliación de su vida laboral con su vida personal y familiar, independientemente del territorio en el que hayan decidido establecerse". Además contribuye a crear "empleo estable" en un sector formado mayoritariamente por mujeres.

Finalmente, la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, ha asegurado que el de hoy es un día "largamente esperado" por los Ayuntamientos, al reforzarse un "servicio esencial" para las familias, la infancia y el equilibrio territorial. Las escuelas infantiles, ha dicho, "cumplen una función primordial, son espacios educativos en una etapa decisiva del desarrollo infantil y un apoyo imprescindible para la conciliación", ha remarcado.