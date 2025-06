Paco Ayala (Molotov): "Las canciones de enojo social siguen vigentes"

Hoy venimos a festejar un aniversario. No les aseguro globos ni un pastel de tres alturas, pero sí la presencia de uno de los grupos más icónicos del rock mexicano de los noventa.

Irreverentes a la par que reivindicativos, reflejaron, con acordes, la realidad de una sociedad que hizo, de sus temas más famosos, un estandarte de la crítica política.

La gira 30 aniversario, de Molotov, aterriza, en el festival Metrópoli de Gijón, el primer martes de julio.

Con Paco Ayala, bajista y vocalista de la banda, hemos hablado de un grupo que ha sobrevivido al paso del tiempo, a las modas y sí, también a la censura. ¿Por qué? Porque en el escenario, al contrario de las redes sociales, "no hay cancelación posible". También hemos rememorado aquel primer álbum, que las tiendas de discos se negaron a vender en 1997, ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Hoy en día? "Hoy más que nunca, las niñas no tienen un lugar seguro para jugar". Porque las canciones, además de no necesitar explicación y ser atemporales, reflejan una realidad que sus cantantes defienden, dentro y fuera del escenario: "Cualquier persona que crea en un personaje político, está en un grave error, sean del signo político que sea".

Y para atemporales, las rolas de Molotov; un grupo que nunca ha tenido como prioridad "quedar bien o mal con la gente" y que, dentro de lo posible, "se mantienen igual". Señoras y señores; hoy les presentamos a Paco Ayala, representando a Molotov; un grupo irreverente, criticado por algunos y amado por muchos. Una banda que, a 30 años de su creación, sigue, y seguirá vigente.