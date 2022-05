Ziganda no quiere hacer cuentas

José Ángel Ziganda, entrenador del Real Oviedo, tiene claro que el único objetivo de su equipo es sumar los tres puntos frente al Zaragoza, el resto le importa menos y sobre todo no hace cuentas: "Si haces 70 puntos y puedes quedarte fuera. Puedes hacer 69 e igual entras… Es hablar por hablar. Si queréis hablamos y jugamos a esto, pero es que nadie sabe. Lo único que sé es que solo me sirve ganar el lunes. En función de lo que haga, tendré que mirar a los otros. Pero si yo gano el lunes, no tendré que mirar a los otros".

El hecho de jugar sabiendo los resultados de los rivales no es algo que preocupe en exceso al preparador azul: "No sé si es una presión añadida jugar el último. Quiero pensar que no. Lo que se hace raro es jugar el lunes. Vas a vivir toda la jornada que empezó ayer, el sábado, el domingo y parece que ya se terminó y no. Todavía quedamos nosotros el lunes. Pero bueno, si hubiéramos jugado el domingo de tarde, también hubiéramos podido saber los resultados de los rivales. En ese sentido, no nos tiene que afectar para nada. Nos tenemos que enfocar en nuestro partido, en qué cosas tenemos que hacer y que tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar al Zaragoza".

Lucas es la única baja del equipo para esta noche y el resto de la plantilla se concentrará desde el mediodía en su hotel habitual.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones del técnico navarro.