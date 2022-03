Ziganda: “Si uno no quiere que le critiquen que no sea entrenador”

No hay finales a falta de 13 jornadas para la conclusión de la competición y las críticas sólo pesan lo justo. José Ángel Ziganda lo tiene así de claro: “Si uno no quiere que le critiquen que no sea entrenador. Esta semana han cesado a Marcelo Bielsa, si cesan a Marcelo Bielsa los demás donde tenemos que estar…Esto es fútbol y cada semana es un examen final”.

Con vistas al partido del domingo, el navarro insiste en su mensaje habitual del tiempo que resta para el final del campeonato: “Tanto si lo sacamos adelante como si no tendremos que seguir peleando. Hay tiempo, no se acaba nada ni se consigue ningún objetivo final”.

En la rueda de prensa previa a la cita de Montilivi del próximo domingo a las 21.00 horas, Ziganda analizó muchos otros aspectos y también la situación de futbolista como Hugo Rama o Matheus y en el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente sus palabras.