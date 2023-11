Sumar puntos siempre es positivo, pero un empate contra el colista en casa no puede considerarse un buen resultado y así lo siente el vestuario azul encabezado por Paulino de la Fuente que anotó el tanto de la igualada y ya es el máximo anotador de los azules: “Sensaciones agridulces porque, aunque acabas empatando un partido que estabas perdiendo te queda la idea de que estuviste casi 100 minutos en su área intentado meter centros contra una defensa de cinco o siete y queríamos ganar para nuestra gente”

El cántabro se está reencontrando con su mejor versión, después de la lesión muscular que le sacó del equipo: “Hace mucho que no jugaba 90 minuto, es buen desgaste y me parara para lo que viene, pero a veces los goles no saben igual, nos queda la espinita de querer ganar”.

La ambición del equipo y de los aficionados está quedando más que clara cuando sólo las victorias sacian el hambre: “Llevamos siete partidos sin perder y parece que el punto es malo, la gente quiere más porque venimos de una situación complicada, hace dos meses rezábamos por salir de abajo, ahora estamos más arriba, pero queremos seguir pelando para estar más arriba”