Paulino: “Queremos regalar la victoria en el derbi a nuestra afición”

Sobre la vuelta a los entrenamientos, Paulino destaca el buen ambiente del equipo: “¿El primer día? Para ser el primero estuvo bien, intenso. He visto a la gente con energías renovadas, para eso sirven las vacaciones y el estar con la familia”.

El jugador no oculta la emoción que despierta el próximo derbi contra el Sporting: “El derbi es un partido muy especial, nunca me lo había imaginado así. Son partidos en los que se nota la ilusión de la ciudad entera. Queremos regalarles la victoria porque son los que más se lo merecen. Es bonito y hay que vivirlo”. Aunque reconoce la dificultad de estos encuentros, Paulino confía en las posibilidades del equipo: “Son partidos muy disputados, en los que creo que últimamente merecimos más, por lo menos en los que jugué yo. Últimamente es cierto que se les ha dado mejor a ellos, pero creo que eso no va a influir para lo del sábado que viene”.

Paulino también habló de su recuperación tras la lesión de pubis que le mantuvo apartado durante tres meses: “A nivel personal no empieza una temporada porque vengo de una situación difícil y creo que la he llevado de la mejor manera, pero estoy con ganas de más. He ido aportando poco a poco y ahora quiero hacerme un hueco para ser importante”. El extremo detalló las dificultades de su proceso de recuperación: “La del pubis es una lesión que no te deja vivir bien, como digo yo. Hay días en los que no mejoras y ves que no avanzas nada, pero ahora me encuentro muy bien y con muchas ganas”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Paulino.