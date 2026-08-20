Muchas dudas y división

Los cerca de 50 vecinos del bloque en donde abriría el piso con menores aseguran estar dispuestos a dar un voto de confianza a los menores tutelados. Pero antes quieren que el gobierno asturiano les despeje muchas dudas. Exigen saber por qué se ha elegido a estos 8 menores para ir a Oviedo. Por qué se marchan de Avilés, en donde han conocido que estaban. Y por qué las reformas del piso donde estaban hace imposible que sigan allí. También cuántos menores vendrán y qué pasará con el resto que estarían ahora mismo con ellos. Entienden que la opacidad ha rodeado a todo este proceso. Empezando por confirmarse ahora en agosto algo que, afirman, el gobierno asturiano tenía decidido desde abril.

Estos vecinos creen que el barrio de La Florida está con ellos. Pero desde la asociación vecinal su presidente Jesús Ángel Alonso cree lo contrario. Que la mayoría del barrio no ve problema en la llega de menores. Aunque, reconoce, La Florida "está dividida". Ayer se reunieron con la consejera de salud y se han quedado aún más tranquilo, afirma. Cree que lo fundamental para encontrar una solución que no es sencilla, asume, es entablar una conversación entre vecinos y consejería.

Como trasfondo de todo está la política. Los vecinos del bloque acusan a la asociación vecinal de ser afín al Psoe y estar ayudándoles a hacer un "lavado de cara". La asociación vecinal cree que está enredando la ultraderecha.