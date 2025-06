Esteban: «La experiencia tiene que valer para todos»

Esteban dejó el Almería en Primera División para jugar en Segunda B con el Real Oviedo y alcanzar un ascenso histórico en Cádiz hace diez años y ya vive de forma intensa el duelo entre dos equipos que marcaron su carrera: “El mismo domingo cuando se supo el cruce, ya había gente que me estaba pidiendo entradas para Almería, gente de allí escribiéndome para decirme que si eliminaban al Almería ojalá subiese el Real Oviedo, eso me parece increíble. Lo que más ilusión me hizo es que ayer por la mañana, casi nada más aterrizar de Barcelona, tenía una llamada de Almería invitándome al partido por si quería asistir con mi familia, son muchas muestras de cariño y de recuerdos, por supuesto que sí”.

El avilesino se está planteando viajar a Almería el fin de semana: “Yo tengo un fiel escudero que es mi hijo Mario, que siempre me acompaña, teníamos previsto ir, lo que pasa es que coincide también con su graduación el viernes, el domingo tenemos una comida de despedida de su equipo también… Estamos valorando coger el coche e irnos, lo que hicimos cuando fuimos a Barcelona el año pasado, ir ver el partido y volvernos a casa, es una opción que va ganando enteros por momentos, ayer estaba descartada, hoy va ganando enteros por momentos”.

A su juicio no hay favoritos en esos partidos: “En los dos playoffs que jugué, uno muy conocido que es el del Oviedo de 2015, y otro con Almería, la única que subió en un playoff. Con el Oviedo sí que éramos favoritos, con Almería no, porque estaban Las Palmas y el Girona que jugaba muy bien a fútbol. Hay mucha gente que dice que se deciden en los detalles, y yo creo que esos detalles vienen provocados por algo, por la presión, por la necesidad, por la calidad individual. Igual que para una liga priorizo el equipo, priorizo un bloque, para una eliminatoria priorizo los jugadores y por eso yo creo que aquí va a ser más eliminatoria de jugadores que de equipo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la entrevista con Esteban.