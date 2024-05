El equipo mira a Eibar sin Cazorla

A falta de que las pruebas médicas lo confirmen, Santi Cazorla podría haber dicho adiós a la temporada en el encuentro ante el Andorra. El centrocampista tuvo que pedir el cambio antes de llegar a la media hora de juego y serán las pruebas médicas las que digan el alcance exacto de su lesión, que e cualquier caso le hará perderse el duelo del próximo domingo.

El equipo enfocará la preparación de ese duelo a partir del miércoles ya que hoy hubo una sesión de trabajo regenerativa y mañana la plantilla tendrá día libre. Luis Carrión tendrá cuatro entrenamientos para perfilar su equipo y buscar un triunfo que traería aparejado el premio de pelear por el playoff por primera vez desde su vuelta al fútbol profesional.

Los mensajes de Carrión van en la línea de recuperar la moral de la tropa y ya empezó nada más terminar el encuentro ante el Andorra. “Lo que tenemos que hacer es dejar de ser perdedores. Iremos a Eibar a ganar, como lo hicimos ante el Espanyol. Me da igual que Sporting y Racing jueguen contra dos equipos que no se juegan nada. En mi cabeza no tiene que estar que es complicado, no. Somos quintos y si ganamos al Eibar estamos dentro”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra del técnico azul