Cruce de comunicados por las entradas

No hay derbi asturiano exento de polémica y el del próximo sábado no iba a ser una excepción. La reducción de entradas para la zona visitante aplicada por el Sporting ha causado un auténtico malestar en el oviedismo que decidió no viajar al encuentro. La APARO y Fondo Norte fueron los primeros en posicionarse, una vez celebrada la reunión de seguridad en la sede de la Delegación de Gobierno.

El presidente del Oviedo, Martín Peláez, cogió el testigo para anunciar que respetaban la decisión del Sporting pero que apoyaban a sus aficionados y que por ese motivo rechazaban recepcionar las 125 entradas de protocolo y anunciaba que la única representación azul en El Molinón sería el consejo de administración y el personal imprescindible que acompaña al primer equipo.

Además, el mandatario azteca expone que para el partido de vuelta el Oviedo sí que enviará a Gijón las 1.150 localidades que eran habituales en los últimos años.

Pasadas las 22.30 horas llegó la respuesta del Sporting, también en forma de comunicado, explicando que la decisión de enviar 570 entradas responde al cumplimiento de la normativa fijada por La Liga e insta a los oviedistas a rectificar su postura y aceptar tanto las entradas para los aficionados, como las de protocolo.

Por el momento, ninguno de los implicados ha movido su postura y parece complicado que vaya a haber cambios antes del encuentro, con lo que no habrá presencia de oviedistas en la grada del estadio gijonés.