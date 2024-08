Chaira: “Hay equipo para para para estar arriba”

"Al final, cuando mis representantes me pusieron la opción del Oviedo encima de la mesa, yo ya la vi clarísima para cogerla. Un estadio muy bonito, una afición muy chula y un club muy grande, con el objetivo de subir", comentó Chaira, dejando entrever su determinación por aprovechar esta nueva etapa en su carrera.

Chaira, quien ha demostrado su versatilidad a lo largo de su trayectoria, expresó que no tiene inconveniente en adaptarse a las necesidades del equipo: "La temporada pasada acabé de lateral y jugaré donde me ponga el míster. Hablé con él y me dijo que venía para jugar de extremo izquierdo, derecho y también de media punta".

El futbolista marroquí se siente cómodo tanto en las bandas como en el centro del campo: "Yo me veo por las dos bandas y por el medio. Hace dos temporadas jugué por el medio, pero la temporada pasada fui alternando derecha a izquierda y me siento a gusto en las dos. No tengo ningún problema".

Chaira también subrayó la importancia de la competencia dentro del equipo, considerándola un factor clave para elevar el rendimiento colectivo: "Al final la competencia es muy buena para sacar lo mejor de cada uno y, bueno, ahí yo creo que hay muy buen equipo y hay equipo para estar arriba".

Finalmente, el nuevo jugador oviedista elogió el esfuerzo del club en la temporada pasada, quedando a un paso de lograr el ascenso, y se mostró ilusionado con la posibilidad de debutar ante la afición azul: "Eso suma porque estuvieron a poquito de subir y eso te demuestra que es un club que va por todas para subir a Primera. Yo espero poder debutar aquí delante de la afición y con muchas ganas. Si no es ésta, será la siguiente o cuando me toque".

