Carlos Pomares: "El playoff es un paréntesis en todo"

Pomares destacó la naturaleza única y decisiva del playoff, enfatizando que el rendimiento a lo largo de la temporada regular puede no ser determinante en estos partidos: "El playoff es un paréntesis en todo. Te juegas toda la temporada y llegar mejor o peor no sé si influye demasiado. Son 90 minutos ahora y 90 después. Se han visto equipos que durante la temporada tampoco fueron tremendos y luego ascienden".

En cuanto a enfrentarse nuevamente al Eibar, Pomares mencionó la reciente familiaridad con el rival y la preparación del equipo: "¿Jugar contra el mismo rival con el que acabamos la Liga? Los vídeos ya están preparados y tenemos muy reciente el partido, nada más. Sabemos en qué forma llegan. Todo lo demás es lo mismo, como si fuese otro rival".

Sobre la relevancia de la historia y el potencial actual del equipo, Pomares afirmó: "La historia creo que no tiene mucho que ver, sí los jugadores que hay en cada plantilla. El Eibar todavía no lo ha conseguido, incluso en temporadas en la que estuvieron mucho tiempo en ascenso directo. Tenemos que estar tranquilos, sabiendo que aquí en Oviedo podemos hacer una cosa muy grande, eso es algo que no se puede negar".

Pomares mostró una actitud despreocupada respecto a jugar en casa primero o segundo: "Da igual jugar en casa la ida o la vuelta. Da igual, de verdad. Unos te dirán que prefieren una cosa y otros que prefieren la contraria. Se han visto ejemplos de éxito en ambas situaciones".

Sobre su rendimiento personal, Pomares expresó su satisfacción por alcanzar su mejor nivel en el Real Oviedo: "Tampoco hacía falta mucho para que este fuese mi mejor momento en el Real Oviedo. En meses anteriores nunca pude estar al nivel competitivo que me hubiese gustado y este ya es el nivel que se parece más a lo que he hecho siempre en Segunda División. Tenía esa espinita y me fastidiaba no haber podido demostrarlo, ahora sí lo estoy haciendo".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente su rueda de prensa.