Campuzano busca la regularidad

Víctor Campuzano se centra en pasar la página del final de la pasada temporada en la que las lesiones le amargaron el final de curso: "Empezamos de cero y me encuentro muy cómodo e integrado en un grupo genial. Trabajo para tener regularidad, estar bien físicamente y participar todo lo que pueda".

Cuando llegó al Sporting las expectativas sobre su fichaje fueron muy altas, pero los problemas físicos le lastraron. Campuzano no teme la responsabilidad: "Me exijo el máximo. Soy muy autoexigente, no necesito factores externos".

Cuando se le habla de objetivos, el delantero lo tiene claro: "El Sporting tiene que aspirar siempre a lo más alto y dar la talla por el escudo".