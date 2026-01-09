Almada: “Hemos dado un paso adelante en confianza”

Uno de los grandes debe del equipo sigue siendo la falta de acierto. Almada fue directo al abordar la efectividad ofensiva, un aspecto clave en el fútbol moderno. “Se puede entrenar y explicar, pero al final el que define es el futbolista. Fue una lástima no concretar, aunque generar ocasiones nos da muchas más opciones de ganar. Por eso se paga tanto por los goleadores”, reflexionó.

Pese a no haber logrado la victoria, el entrenador uruguayo se mostró convencido del camino elegido. “Ganar es lo más importante, pero si juegas mejor que el rival es más fácil. El otro día pasó, aunque no alcanzó. Confío plenamente en los jugadores, incluso sabiendo la calidad que tiene el Betis”, aseguró.

Almada también destacó la comunión vivida con la afición en el último partido en casa. “Noté conexión con la gente y me alegro por los futbolistas. Creo que el equipo ha cambiado su cara en estos dos encuentros, aunque todavía queda mucho. Necesitamos ganar y ojalá la ansiedad no nos supere. El apoyo del Tartiere es fundamental”.

De cara al choque ante el Betis, la elección del delantero sigue abierta. El técnico confirmó que el club trabaja en la llegada de un refuerzo ofensivo. “Buscamos un fichaje que nos dé un plus. Forés hizo una buena semana, Borbas va algo más retrasado y Viñas nos estaba dando rendimiento. Seguramente nos inclinemos por Álex Forés”, explicó. Si no llega nadie más, Almada no descarta apostar por Joaquín, aunque reconoce que el tema de las fichas complica la operación.

En defensa, el panorama es más claro. Costas y Dani Calvo estarán disponibles tras una gestión cuidadosa de cargas, mientras que Bailly queda descartado por un esguince importante. En cuanto al mercado, Almada reconoció que el invierno siempre trae situaciones especiales, pero insistió en centrarse en el grupo actual, sin perder de vista la importancia del filial.

El técnico tuvo palabras para varios nombres propios. Elogió la polivalencia de Fonseca, el papel de liderazgo de Santi Cazorla y la evolución de Hassan, con quien cuenta plenamente. También destacó la predisposición de Dendoncker para adaptarse a lo que el equipo necesita.

Sobre el rival, Almada no escondió la dificultad del desafío. “Nos vamos a dejar la vida. Tenemos una necesidad y hay que luchar por ella cada día. El Betis tiene muchísima calidad y te exige concentración y esfuerzo máximo. Para ganarles hay que jugar mejor que ellos, no hay mucho más”, sentenció.