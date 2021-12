El PP denuncia "el castigo del Gobierno Barbón a los llaniscos" en los Presupuestos

El Partido Popular denuncia el “castigo” al que el Gobierno del Principado somete al concejo de Llanes desde la llegada a la Presidencia de Adrián Barbón “porque no le gusta lo que han votado los llaniscos; lo que ejemplifica la actitud sectaria y partidista que define al Ejecutivo asturiano”.

Así lo ha asegurado el secretario general y diputado responsable de Infraestructuras del PP, Álvaro Queipo, en una rueda de prensa en Llanes en la que ha estado acompañado por el también diputado regional Javier Brea y los concejales del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas y Lucio Carriles.

Queipo ha indicado que pese al lamentable estado de conservación de las vías que vertebran el Valle Oscuro (la AS-343, la AS-346 y la LL-4), “que supone un riesgo para los conductores”, el Principado solo contempla una partida menor para el arreglo de la AS-343, “lo que es una tomadura de pelo para los vecinos de la zona”.

“Califico esta inversión de vergonzosa porque 700.000 euros para una carretera de 24 kilómetros con el título de ‘mejora integral’ es tomar el pelo a los vecinos de Llanes; es una partida claramente insuficiente y no cubriría ni la mitad de lo que supondría actuar en esa vía”, ha explicado el popular.

“El Ejecutivo no admite que Llanes no esté gobernado por el PSOE y sistemáticamente le priva de los recursos presupuestarios que necesita el municipio”, ha añadido el parlamentario Javier Brea que ha apuntado como ejemplo de este maltrato del Principado al municipio el hecho de que fuera uno d los más afectados por las últimas riadas “y no ha habido presencia de ningún responsable autonómico; es más, Barbón no ha visitado el concejo desde que es presidente”.

Impacto en el Turismo y riesgo en materia de seguridad

Los concejales del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas y Lucio Carriles, por su parte, han coincidido en la evaluación efectuada tanto por el secretario general como por el diputado Brea y han criticado el “lamentable” estado general de las carreteras del concejo, especialmente significativo teniendo en cuenta su carácter turístico y el riesgo que supone esta falta de mantenimiento en materia de seguridad.

En lo que respecta a los efectos de las últimas riadas, denuncian que mientras el diputado por el Oriente Ángel Morales y los socialistas llaniscos salieron de inmediato a pedir explicaciones al Ayuntamiento de Llanes por las inundaciones en la vía que une Frieras y Posada La Vieja y a exigir el bombeo del agua “que finalmente no fue necesario porque se filtró de forma natural”; no han hecho lo propio con la carretera que une Pancar con Porrúa y La Pereda, de titularidad regional, que aún permanece anegada de agua.

Los populares han exigido al Gobierno de Adrián Barbón que desista en su penalización a Llanes por motivos partidistas. “Los vecinos de Llanes tienen los mismos derechos que los de cualquier otro municipio asturiano independientemente de quién gobierne”, sentenciaron.