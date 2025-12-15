El mercado inmobiliario de Asturias se frena con un descenso del 4,2% interanual

La evolución de la compraventa de viviendas en Asturias en octubre empeora y desciende un 4,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,46% a nivel nacional), hasta un total de 1.603 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 25,8% intermensual. A pesar de la caída, las 1.603 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Asturias, 1.462 se realizaron sobre viviendas libres y 141 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 263 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.340 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 2.678 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.603 compraventas, 630 fueron herencias, 47 donaciones y 3 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Asturias 4.632 fincas urbanas a través de 2.773 compraventas, 999 herencias, 84 donaciones, 4 permutas y 772 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.157 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 958 herencias, 706 compraventas, 47 donaciones, 12 permutas y 434 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en octubre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 8,89% seguida de Andalucía, un 4,08% más, y Extremadura (+3,08%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Canarias y Baleares con caídas del 11,68%, 10,98% y del 10,97%, respectivamente.