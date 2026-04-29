Se mantienen los descansos del calendario escolar

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha presentado este miércoles su propuesta de calendario escolar para el curso 2026-2027, que mantiene el modelo de periodos de descanso trimestrales y fija el inicio de las clases el próximo 9 de septiembre. La planificación, que afecta a Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, contempla un total de 177 jornadas lectivas hasta el fin de curso el 23 de junio de 2027.

Como principal novedad, el Principado ha diseñado un calendario específico para la red de escuelas de 0 a 3 años, en cumplimiento de la Ley 5/2024. Para este ciclo, la actividad lectiva comenzará también el 9 de septiembre, pero se extenderá hasta el 26 de julio, sumando 207 jornadas tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales.

Para las escuelas infantiles de primer ciclo, tanto autonómicas como municipales, el curso académico concluirá el 30 de julio de 2027. No obstante, el acuerdo sindical establece que no serán lectivos los días 1, 2, 3, 4 y 7 de septiembre, así como los últimos días de julio (del 27 al 30), garantizando un periodo de vacaciones del 2 al 31 de agosto.

El cronograma mantiene la estructura de descansos pedagógicos que caracteriza al modelo asturiano. Las vacaciones de Navidad contarán con 19 días (del 23 de diciembre al 10 de enero), mientras que las de Semana Santa durarán 9 días (del 20 al 28 de marzo).

En cuanto a los denominados "periodos de respiro", Educación ha programado tres bloques que suman una jornada más que el presente curso. El primer trimestre será del 30 de octubre al 4 de noviembre (coincidiendo con Todos los Santos); el segundo, del 6 al 9 de febrero; y el tercero, del 30 de abril al 3 de mayo.

A estos días se suman los festivos del Pilar (12 de octubre) y el puente de la Constitución, que este curso permitirá cuatro días de descanso, del 5 al 8 de diciembre.

Con esta propuesta, la Consejería busca equilibrar los tiempos de docencia y descanso, distribuyendo los 177 días de clase en tres trimestres de 68, 48 y 61 días, respectivamente, a los que habrá que restar los dos festivos locales correspondientes a cada concejo.